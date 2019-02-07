Тренер «Зенита» по физподготовке: Нобоа уже уверенно бегает - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 17:10Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Тренер «Зенита» по физподготовке: Нобоа уже уверенно бегает

33-летний эквадорец получил травму колена в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1).

Тренер по физподготовке «Зенита» Исаак Серрано рассказал о ходе восстановления полузащитника Кристиана Нобоа.

"Мы на правильном пути. Он зрелый футболист с правильным мышлением. Мы говорим на одном языке, что тоже немаловажно. Позади пять месяцев реабилитации. Как-то общался с главным врачом НБА, и он отметил, что восстановление после травмы крестообразных связок у баскетболистов всегда занимает девять месяцев. В футболе принято считать, что шесть. В общем, получается период от шести до девяти.

Конечно, мы хотим, чтобы Кристиан вернулся на поле как можно быстрее. Нобоа уже уверенно бегает, он начал работать с мячом, принимает участие в общекомандных упражнениях", – сказал специалист клубной пресс-службе.

#Футбол-Россия#рпл#фк зенит#нобоа кристиан
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