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Футбол07 февраля 2019 18:09Источник: ФК «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» вновь отложил открытие своего нового стадиона

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», на новом стадионе лондонской команды затягивается ремонт систем безопасности.

Как отмечается, запланированный на новом стадионе матч 29-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» пройдет на «Уэмбли».

«Мы можем подтвердить, что проведем матч премьер-лиги против «Арсенала» в субботу 2 марта на стадионе «Уэмбли», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, что новая арена должна была быть сдана в эксплуатацию к началу текущего сезона.

#апл#фк тоттенхэм#фк арсенал лондон
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