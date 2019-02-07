«Тоттенхэм» вновь отложил открытие своего нового стадиона

Футбол 07 февраля 2019 18:09 Источник: ФК «Тоттенхэм»

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», на новом стадионе лондонской команды затягивается ремонт систем безопасности.

Как отмечается, запланированный на новом стадионе матч 29-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» пройдет на «Уэмбли».

«Мы можем подтвердить, что проведем матч премьер-лиги против «Арсенала» в субботу 2 марта на стадионе «Уэмбли», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, что новая арена должна была быть сдана в эксплуатацию к началу текущего сезона.