Футбол 07 февраля 2019 18:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Московсое «Динамо» сыграло вничью с 13-м клубом Японии

Матч прошел в Турции и завершился со счетом 1:1.

Футболисты московского «Динамо» разошлись миром в товарищеском поединке с японским клубом «Сенан Бельмаре». В составе столичного клуба гол на 79-й минуте забил полузащитник Вячеслав Грулев. Через минуту соперник отыгрался и установил окончательный счет в матче. Отметим, что «Сенан Бельмаре» в минувшем сезоне чемпионата Японии занял 13-е место. Товарищеский матч «Динамо» Москва (Россия) – «Сенан Бельмаре» (Япония) – 1:1 (0:0) Голы: Грулев, 79 – Накагава, 80 «Динамо»: Шунин (к), Козлов, Хольмен, Евгеньев, Шунич (Морозов, 62), Жоаозиньо (Грулев, 62), Теттех, Самба Соу (Кардозу, 46), Юсупов (Липовой, 62), Луценко (Лацевич, 62), Марков (Панченко, 62)