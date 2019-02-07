Московсое «Динамо» сыграло вничью с 13-м клубом Японии

Матч прошел в Турции и завершился со счетом 1:1.
Футболисты московского «Динамо» разошлись миром в товарищеском поединке с японским клубом «Сенан Бельмаре».
В составе столичного клуба гол на 79-й минуте забил полузащитник Вячеслав Грулев. Через минуту соперник отыгрался и установил окончательный счет в матче.
Отметим, что «Сенан Бельмаре» в минувшем сезоне чемпионата Японии занял 13-е место.
Товарищеский матч
«Динамо» Москва (Россия) – «Сенан Бельмаре» (Япония) – 1:1 (0:0)
Голы: Грулев, 79 – Накагава, 80
«Динамо»: Шунин (к), Козлов, Хольмен, Евгеньев, Шунич (Морозов, 62), Жоаозиньо (Грулев, 62), Теттех, Самба Соу (Кардозу, 46), Юсупов (Липовой, 62), Луценко (Лацевич, 62), Марков (Панченко, 62)