Московсое «Динамо» сыграло вничью с 13-м клубом Японии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол07 февраля 2019 18:16Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Московсое «Динамо» сыграло вничью с 13-м клубом Японии

Матч прошел в Турции и завершился со счетом 1:1.

Футболисты московского «Динамо» разошлись миром в товарищеском поединке с японским клубом «Сенан Бельмаре».

В составе столичного клуба гол на 79-й минуте забил полузащитник Вячеслав Грулев. Через минуту соперник отыгрался и установил окончательный счет в матче.

Отметим, что «Сенан Бельмаре» в минувшем сезоне чемпионата Японии занял 13-е место.

Товарищеский матч

«Динамо» Москва (Россия) – «Сенан Бельмаре» (Япония) – 1:1 (0:0)

Голы: Грулев, 79 – Накагава, 80

«Динамо»: Шунин (к), Козлов, Хольмен, Евгеньев, Шунич (Морозов, 62), Жоаозиньо (Грулев, 62), Теттех, Самба Соу (Кардозу, 46), Юсупов (Липовой, 62), Луценко (Лацевич, 62), Марков (Панченко, 62)

#Футбол-Россия#товарищеские матчи#фк динамо москва#рпл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта