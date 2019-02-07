Мама Роналду отреагировала на слухи об изнасиловании американской модели

Футбол 07 февраля 2019 18:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее девушка заявила, что форвард заплатил ей за молчание.

Мария Долорес Авейру, мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, прокомментировала информацию о том, что футболист в 2009 году изнасиловал американскую модель Кэтрин Майоргу.

"Верю своему сыну. Когда эта девушка пошла в его номер, она ведь знала, что идет не в карты играть.

Я знаю своего ребенка, знаю, кто он. Не хочу больше обсуждать эту тему", – цитирует Авейру Correio de Manha.

Напомним, в конце сентября в немецкой прессе опубликовали заявление Майорги. Она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по ее словам, в Лас-Вегасе в 2009 году.