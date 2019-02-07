Блащиковски подписал контракт с «Вислой»

Футбол 07 февраля 2019 19:07 Источник: Przeglad Sportowy

Полузащитник Якуб Блащиковски на правах свободного агента перешел в «Вислу».

Как сообщает Przeglad Sportowy, соглашение футболиста с клубом из Кракова рассчитано на шесть месяцев.

Отмечается, что зарплата полузащитника сборной Польши составит 500 злотых (116 евро), которые пойдут на покупку билетов на матчи «Вислы» для детей из детских домов. Презентация и конференция 33-летнего полузащитника состоятся завтра.

Ранее Блащиковски расторг контракт с «Вольфсбургом» и вернулся в «Вислу», чтобы помочь польской команде, испытывающей финансовые затруднения.

Полузащитник выступал за «Вислу» с 2005 по 2007 год, после чего перебрался в дортмундскую «Боруссию».