Жано Ананидзе: Предложение от «Витесса» было очень приятным для меня

Футбол 07 февраля 2019 19:17 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе, выступающий в «Крыльях Советов» на правах аренды, рассказал, почему сорвался его переход в голландский «Витесс».

— Предложение голландцев было очень приятным для меня. Я отдыхал в Грузии, после Нового Года созвонились с Слуцким, он подтвердил интерес и сказал, что очень хотел бы видеть меня в команде. Я согласился. Сказал «Спартаку», что Европа для меня в приоритете, клуб пошел навстречу. Я терял в деньгах, но все равно хотел в «Витесс».

— Голландцы предложили меньше, чем вы получали в «Спартаке»?

— Наверное, клубы каким-то образом решили бы этот вопрос, но в Европе другие налоги, так что на руки выходило бы меньше. Но предложение очень понравилось, финансовая сторона была не главной. Вылетел из Тбилиси 3 января, чтобы все обсудить и подписать. А когда стали оформлять бумаги, что-то не сложилось.

Возможно, из-за ограничения на иностранцев не из стран ЕС. Или из-за разных правил для купленных и арендованных футболистов. Знаю только, что переход одобрили и я, и «Спартак», и Слуцкий. Общался с Гурамом Кашией, который много лет играл за «Витесс», — он был уверен, что все пройдет гладко. Но с голландской стороны возникли затруднения, - приводит слова Ананидзе «Матч ТВ».

Напомним, что Ананидзе перебрался в «Крылья Советов» из «Спартака» на правах аренды до конца текущего сезона.