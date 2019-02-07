«Уфа» сыграла вничью с «Левски» на сборе в Ларнаке - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 19:19Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Уфа» сыграла вничью с «Левски» на сборе в Ларнаке

Ранее команда Дмитрия Кириченко обыграла молодежный состав швейцарского "Янг Бойз" (2:1).

Футболисты "Уфы" сыграли вничью с болгарским "Левски" в заключительном матче второго учебно-тренировочного сбора на Кипре (0:0).

Как сообщает официальный сайт российского клуба, игроки получат несколько дней выходных, после чего отправятся на заключительный учебно-тренировочный сбор в испанский Бенидорм 12 февраля.

Товарищеский матч

«Уфа» – «Левски» (Болгария) – 0:0

«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Аликин, Живоглядов (Дивеев, 75), Карп (Салатич, 79), Пауревич, Тилль, Слай, Сысуев (Никитин, 84), Кротов (Бизяк, 75)

«Уфа» – «Янг Бойз» (Швейцария) – 2:1 (2:0)

Голы у «Уфы»: Бизяк (2)

«Уфа»: Шафинский (вратарь на просмотре, 46), Круговой, Табидзе, Пуцко (Дивеев, 25), Никитин, Сухов, Засеев, Салатич (Власов, 59), Безденежных, Алиев, Бизяк (Сейдахмет, 63)

#Футбол-Россия#рпл#фк уфа
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