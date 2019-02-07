Андрей Аршавин: Все хотят, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись, и приносили пользу обществу - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 19:32Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

Андрей Аршавин: Все хотят, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись, и приносили пользу обществу

Ранее стало известно, что форвард "Зенита" и хавбек "Краснодара" будут находиться за решеткой до 8 апреля.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин не оставил без внимания последние события вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Думаю, дело Кокорина и Мамаева продвигается. Оно идёт к вынесению судебного решения. Ребята понимают, что так делать нельзя.

Футбольная братия переживает за них, никто не желает, чтобы они сидели. Все хотят, чтобы они вернулись к футбольной деятельности и приносили пользу нам, обществу. Никто не хочет, чтобы они сидели в СИЗО и где-либо ещё", – рассказал Аршавин в программе Ягудина «Тает лёд».

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