Андрей Аршавин: Все хотят, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись, и приносили пользу обществу

Футбол 07 февраля 2019 19:32 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что форвард "Зенита" и хавбек "Краснодара" будут находиться за решеткой до 8 апреля.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин не оставил без внимания последние события вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Думаю, дело Кокорина и Мамаева продвигается. Оно идёт к вынесению судебного решения. Ребята понимают, что так делать нельзя.

Футбольная братия переживает за них, никто не желает, чтобы они сидели. Все хотят, чтобы они вернулись к футбольной деятельности и приносили пользу нам, обществу. Никто не хочет, чтобы они сидели в СИЗО и где-либо ещё", – рассказал Аршавин в программе Ягудина «Тает лёд».