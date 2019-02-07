Мевля не хочет переходить в «Эмполи»

Футбол 07 февраля 2019 19:46 Источник: Calcio Mercato Автор: Гичунцев Артур

Защитник "Зенита" Миха Мевля обратился к своему агенту с просьбой приостановить соглашение с "Эмполи". Об этом сообщает Calciomercato.

До закрытия трансферного окна 28-летний словенец должен был уйти в аренду, однако клубы не успели оформить необходимые документы.

По информации источника, игрок сборной Словении не хочет дожидаться решения ФИФА и намерен самостоятельно закрыть этот вопрос.

В текущем сезоне РПЛ защитник провел 6 матчей. До переезда в Санкт-Петербург он выступал в составе "Ростова".