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Футбол07 февраля 2019 19:46Источник: Calcio MercatoАвтор: Гичунцев Артур

Мевля не хочет переходить в «Эмполи»

Защитник "Зенита" Миха Мевля обратился к своему агенту с просьбой приостановить соглашение с "Эмполи". Об этом сообщает Calciomercato.

До закрытия трансферного окна 28-летний словенец должен был уйти в аренду, однако клубы не успели оформить необходимые документы.

По информации источника, игрок сборной Словении не хочет дожидаться решения ФИФА и намерен самостоятельно закрыть этот вопрос.

В текущем сезоне РПЛ защитник провел 6 матчей. До переезда в Санкт-Петербург он выступал в составе "Ростова".

Таблица трансферов РПЛ здесь

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