Италия может подать заявку на проведение Евро-2028

Футбол 07 февраля 2019 20:05 Источник: Sky Sport Italia

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Италия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы 2028 года.

- Евро-2028 в Италии — это не просто мысль, а обоснованная идея, которая является частью нашей программной платформы. Это проект, который может вызвать энтузиазм в нашей стране, а также станет отправной точкой для улучшения и развития нашей инфраструктуры. Я надеюсь, что УЕФА сможет удовлетворить наше желание, - приводит слова Гравина Sky Sport Italia.

Последний раз Италия принимала чемпионат мира по футболу в 1990 году, чемпионат Европы - в 1980-м.