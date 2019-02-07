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Футбол07 февраля 2019 20:05Источник: Sky Sport Italia

Италия может подать заявку на проведение Евро-2028

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Италия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы 2028 года.

- Евро-2028 в Италии — это не просто мысль, а обоснованная идея, которая является частью нашей программной платформы. Это проект, который может вызвать энтузиазм в нашей стране, а также станет отправной точкой для улучшения и развития нашей инфраструктуры. Я надеюсь, что УЕФА сможет удовлетворить наше желание, - приводит слова Гравина Sky Sport Italia.

Последний раз Италия принимала чемпионат мира по футболу в 1990 году, чемпионат Европы - в 1980-м.

#евро-2028#гравина габриэле#Федерация футбола Италии
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