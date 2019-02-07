«Бавария» приобрела 19-летнего нападающего «Гамбурга»

Футбол 07 февраля 2019 20:56 Источник: ФК «Бавария»

«Бавария» объявила о договоренности с «Гамбургом» по трансферу нападающего Янна-Фите Арпа.

Как сообщает официальный сайт «Баварии», 19-летний нападающий может переехать в Мюнхен уже летом этого года, или же присоединится перед началом сезона-2020/21. Отмечается, что это решение должен принять сам Арп.

Добавим, что Арп является воспитанником «Гамбурга». В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за «Гамбург» во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

Кроме этого на счету форварда 19 матчей за сборную Германии U17, в которых он забил 18 мячей. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.