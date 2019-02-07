Игрок ЦСКА Кучаев был прооперирован в Германии

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию в связи с повреждением медиального мениска.
Как сообщает пресс-служба армейской команды, операция прошла успешно, а сроки возвращения игрока в общую группу будут определены позднее.
В текущем сезоне Кучаев провел в составе ЦСКА пять матчей во всех турнирах.
🚑 Полузащитник #ЦСКА Константин #Кучаев перенес операцию в связи с повреждением медиального мениска https://t.co/7Pr8FX1Lqv pic.twitter.com/8953MxxLZ9— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 февраля 2019 г.