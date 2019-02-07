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Футбол07 февраля 2019 21:01

Игрок ЦСКА Кучаев был прооперирован в Германии

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию в связи с повреждением медиального мениска.

Как сообщает пресс-служба армейской команды, операция прошла успешно, а сроки возвращения игрока в общую группу будут определены позднее.

В текущем сезоне Кучаев провел в составе ЦСКА пять матчей во всех турнирах.

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