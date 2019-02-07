Александр Бубнов: Матч с «Согндалом» показал, что у ЦСКА неплохой ближайший резерв и сформированная обойма - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 22:03Источник: Sportbox.ru

Александр Бубнов: Матч с «Согндалом» показал, что у ЦСКА неплохой ближайший резерв и сформированная обойма

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы ЦСКА над «Согндалом» (3:0) в товарищеском матче.

- Прошедший матч показал, что у ЦСКА неплохой ближайший резерв и сформированная обойма. У Гончаренко есть по несколько игроков на каждую позицию, что способствует здоровой конкуренции. При этом футболисты на подходе к основе выглядят готовыми в случае необходимости выйти на поле. В этом плане армейцы точно не уступают конкурентам, которые в последнее время также чаще стали доверять молодежи, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матчем против «Согндала» команда Виктора Гончаренко завершила второй зимний сбор.

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