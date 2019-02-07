ЦСКА в феврале проведет контрольный матч против «Ньюкасла»

Футбол 07 февраля 2019 22:36 Источник: ФК «Ньюкасл»

Во время своего пятидневного сбора в Испании «Ньюкасл» проведет товарищескую встречу с московским ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, сразу по окончании матча премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», которая состоится в понедельник, команда Рафаэля Бенитеса отправится на сборы в Испанию, где 16 февраля проведет контрольную встречу против московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что армейцы 15 февраля сыграют с австрийским клубом «Ваттенс», а 19-го числа встретятся с испанской «Картахеной».

Напомним, что «Ньюкасл» после 25 туров, набрав 24 очка, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.