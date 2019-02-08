Хосеп Бартомеу: Однажды Месси скажет, что завершает карьеру

Футбол 08 февраля 2019 01:18 Источник: «Газета.Ru»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о зависимости каталонской команды от Лионеля Месси.

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что команда должна быть готова к тому, что однажды Лионель Месси решит завершить карьеру.

- Знаю, что однажды Лионель Месси скажет, что завершает карьеру. Мы должны подготовить «Барселону» к будущему. В клуб пришли отличные молодые игроки, потому что нам нужно продолжать историю успеха. Это наша ответственность.

Я буду выполнять свои обязанности в «Барселоне» еще два сезона. Мне нужно оставить клуб в хорошем положении. Хочу, чтобы у меня была возможность сказать новому президенту: «Это наше наследие», - передает слова Бартомеу «Газета.Ru» со ссылкой на BBC.

Напомним, что Месси провел за «Барселону» 665 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 581 гол и 233 результативные передачи.