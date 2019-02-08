Месси возглавил список самых высокооплачиваемых игроков Европы

Футбол 08 февраля 2019 06:10 Автор: Гичунцев Артур

Отметим, что в списке отсутствуют представители немецкой бундеслиги.

Французская газета L'Équipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов, выступающих в Европе.

Первое место занял форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец получает в месяц больше 8 млн евро.

На второй позиции расположился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (4,7 млн евро). Замкнул тройку форвард "Атлетико" Антуан Гризманн. Его зарплата составляет 3,3 млн евро.

Полный список выглядит следующим образом:

1) Лионель Месси («Барселона») – 8,3 млн евро в месяц

2) Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,7

3) Антуан Гризманн («Атлетико») – 3,3

4) Неймар («ПСЖ») – 3,06

5) Луис Суарес («Барселона») – 2,9

6) Гарет Бэйл («Реал») – 2,5

7) Филиппе Коутиньо («Барселона») – 2,3

8) Алексис Санчес («МЮ») – 2,28

9) Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,73

10) Месут Озил («Арсенал») – 1,6.