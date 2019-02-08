Месси возглавил список самых высокооплачиваемых игроков Европы

Отметим, что в списке отсутствуют представители немецкой бундеслиги.
Французская газета L'Équipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов, выступающих в Европе.
Первое место занял форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец получает в месяц больше 8 млн евро.
На второй позиции расположился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (4,7 млн евро). Замкнул тройку форвард "Атлетико" Антуан Гризманн. Его зарплата составляет 3,3 млн евро.
Полный список выглядит следующим образом:
1) Лионель Месси («Барселона») – 8,3 млн евро в месяц
2) Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,7
3) Антуан Гризманн («Атлетико») – 3,3
4) Неймар («ПСЖ») – 3,06
5) Луис Суарес («Барселона») – 2,9
6) Гарет Бэйл («Реал») – 2,5
7) Филиппе Коутиньо («Барселона») – 2,3
8) Алексис Санчес («МЮ») – 2,28
9) Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,73
10) Месут Озил («Арсенал») – 1,6.