У матери Роналду обнаружен рак

Футбол 08 февраля 2019 07:19 Источник: Mirrorfootball.co.uk Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Mirror.

Мария Долорес Авейру, мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщила о проблемах со здоровьем.

По ее словам, вырачи диагностировали ей рак молочной железы. Также она сообщила португальским СМИ, что перенесла операцию в Мадриде и прошла лучевую терапию.

"Я борюсь за свою жизнь", – сказала мама 34-летнего игрока.

Отметим, что в 2007 году Мария Долорес Авейру уже побеждала рак молочной железы. Тогда ей удалили опухоль из правой груди. Позже она прошла успешный курс лучевой терапии.