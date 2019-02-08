У матери Роналду обнаружен рак

Об этом сообщает Mirror.
Мария Долорес Авейру, мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщила о проблемах со здоровьем.
По ее словам, вырачи диагностировали ей рак молочной железы. Также она сообщила португальским СМИ, что перенесла операцию в Мадриде и прошла лучевую терапию.
"Я борюсь за свою жизнь", – сказала мама 34-летнего игрока.
Отметим, что в 2007 году Мария Долорес Авейру уже побеждала рак молочной железы. Тогда ей удалили опухоль из правой груди. Позже она прошла успешный курс лучевой терапии.