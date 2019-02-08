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Футбол08 февраля 2019 07:19Источник: Mirrorfootball.co.ukАвтор: Гичунцев Артур

У матери Роналду обнаружен рак

Об этом сообщает Mirror.

Мария Долорес Авейру, мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщила о проблемах со здоровьем.

По ее словам, вырачи диагностировали ей рак молочной железы. Также она сообщила португальским СМИ, что перенесла операцию в Мадриде и прошла лучевую терапию.

"Я борюсь за свою жизнь", – сказала мама 34-летнего игрока.

Отметим, что в 2007 году Мария Долорес Авейру уже побеждала рак молочной железы. Тогда ей удалили опухоль из правой груди. Позже она прошла успешный курс лучевой терапии.

#серия а#фк ювентус#роналду криштиану
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