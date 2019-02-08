Сульшер может подписать полноценный контракт с «МЮ», клуб отказался от услуг Почеттино - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 08:05Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Сульшер может подписать полноценный контракт с «МЮ», клуб отказался от услуг Почеттино

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mirror.

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует оставить у руля команды норвежца Уле-Гуннара Сульшера.

Согласно источнику, боссы «красных дьяволов» хотели пригласить на должность наставника главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, однако оказались от этой идеи, поскольку не уверены, что аргентинец покинет лондонский клуб.

Напомним, при Сульшере «Манчестер Юнайтед» сыграл десять матчей во всех турнирах, одержав девять побед и один раз разошелся миром.

На данный момент «красные дьяволы» занимают пятое место в таблице АПЛ, набрав 48 очков.

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