Месут Озил – о смерти Салы: Нет слов, чтобы описать, как это печально

Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил оставил запись в своем Twitter после новости о гибели нападающего Эмилиано Салы.

«Нет слов, чтобы описать, как это печально. Мои мысли и молитвы уходят к его семье, а также к семье пилота. Покойся с миром, Эмилиано», – написал полузащитник.

No words to describe how sad this is. 😪 Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. ❤🙏🏼 #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk