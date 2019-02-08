Унаи Эмери: «Арсенал» сильно играет дома, но нам нужно прибавлять в гостях

Футбол 08 февраля 2019 09:46 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

«Канониры» занимают шестое место в премьер-лиге.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Мой первый критик – я сам, – приводит Sky Sports слова испанца. – Мы можем попасть в топ-4, но понимаем, что сделать это будет нелегко.

Мы сильно выступаем дома, при этом нам нужно прибавлять в гостевых матчах. Команда здорово стартовала, поменяв свой настрой, чтобы набирать больше очков на выезде. Теперь же мы должны вернуть свою уверенность и игру.

Также мы знаем, что нам нужно лучше обороняться. Мы пробовали играть как с тремя, так и с двумя центральными защитниками. Можно оставаться эмоциональным, можно – спокойным, но прежде всего, нужно работать».

После 25 туров «Арсенал» набрал 47 очков и занимает шестое место, отставая на три очка от четвертого. В субботу в 26-м туре «канониры» сыграют в гостях с «Хаддерсфилдом».