«Локомотив» и МИИТ подписали договор о сотрудничестве

Футбол 08 февраля 2019 09:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе и президент МИИТ Борис Левин подписали соглашение о сотрудничестве между клубом и университетом.

Согласно достигнутой договоренности, выпускники общеобразовательной школы «Локомотива» смогут получить высшее образование в РУТ (МИИТ).

Таким образом, «Локомотив» предоставляет воспитанникам Академии клуба возможность не только заниматься футболом в одной из лучших спортивных секций страны, но и пройти все ступени классического образования.

В рамках сотрудничества РУТ (МИИТ) рассмотрит возможность открытия нового факультета «Управление футбольным клубом и академиями». Студенты вуза получат возможность проходить производственную практику в подразделениях «Локомотива».