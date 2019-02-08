«Локомотив» и МИИТ подписали договор о сотрудничестве - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 09:57Источник: «Советский спорт»Автор: Кринский Константин

«Локомотив» и МИИТ подписали договор о сотрудничестве

Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе и президент МИИТ Борис Левин подписали соглашение о сотрудничестве между клубом и университетом.

Согласно достигнутой договоренности, выпускники общеобразовательной школы «Локомотива» смогут получить высшее образование в РУТ (МИИТ).

Таким образом, «Локомотив» предоставляет воспитанникам Академии клуба возможность не только заниматься футболом в одной из лучших спортивных секций страны, но и пройти все ступени классического образования.

В рамках сотрудничества РУТ (МИИТ) рассмотрит возможность открытия нового факультета «Управление футбольным клубом и академиями». Студенты вуза получат возможность проходить производственную практику в подразделениях «Локомотива».

#фк локомотив#Футбол-Россия
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