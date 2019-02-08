Жозеп Бартомеу: «Барселона» не собирается продавать Коутиньо

Футбол 08 февраля 2019 10:23 Источник: The Independent Автор: Липкин Антон

В Каталонии по-прежнему рассчитывают на бразильца.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб продолжает рассчитывать на полузащитника Филиппе Коутиньо.

«Собираемся ли мы рассмотреть вариант продажи Коутиньо? Нет, клуб делает на него ставку, – приводит The Independent слова Бартомеу. – Он играет разнообразно. Мы знаем, на что он способен. Мы не хотим продавать Коутиньо».

Напомним, 26-летний бразилец играет в «Барселоне» с января 2018 года. За это время он провел за команду 54 матча, в которых забил 18 голов и сделал 11 голевых передач.

Британские источники сообщают, что интерес к Коутиньо проявляет «Челси», который рассматривает полузащитника как возможную замену бельгийцу Эдену Азару.

Добавим, что до перехода в «Барселону» Коутиньо выступал за «Ливерпуль».