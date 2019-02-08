Адвокат Кокорина: Будем вынуждены подать жалобу в ЕСПЧ

Футбол 08 февраля 2019 11:15 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что игрок будет находиться под арестом до 8 апреля.

Татьяна Стукалова, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, сообщила о дальнейших планах по делу своего клиента.

«Суд по продлению срока стражи, имевший место 6 февраля, поразил своим равнодушием к происходящему, что подразумевало очевидный исход дела, о котором защита давно сообщала. Отсутствие доказанности доводов ходатайства следователя судья компенсировала созданием препятствий к полноценному представлению своей позиции всех защитников, что выражалось в прерывании и ограничении выступлений адвокатов. Судебное постановление, как и сопутствующий материал ничем не отличаются от предыдущих, вопреки изменению закона – ст. 109 УПК РФ от 27.12.18 об обязательном доказывании аргументов следователя, а в нашем случае доказательства отсутствовали полностью. В понедельник будет подана апелляционная жалоба, и после очевидного решения суда апелляционной инстанции об оставлении в силе оспариваемого постановления, защита будет вынуждена подать жалобу в ЕСПЧ в приоритетном порядке из-за угрозы здоровью Александра Кокорина.

Защита Кокорина А. посчитала целесообразным дать свою оценку фактам вмешательства в ее деятельность со стороны доморощенных юристов и адвокатов, которые допускают высказывания в СМИ, абсолютно не зная обстоятельств дела. Имеет место даже субъективная оценка адвокатской помощи, в которой содержится совет о необходимости признания подзащитными вины, правильно говорят – бесплатный адвокат хуже прокурора. Со своей стороны, даю совет – займитесь своими делами, если они у вас есть, и не паразитируйте на других, помните об адвокатской этике.

Кроме этого, явно заказные авторы высказываются о вине адвокатов в продлении срока содержания ребят под стражей. Мне даже интересно, в чем эта вина может выражаться, наверное, в отстаивании достоверности и соразмерности содеянному показаний, более подробно я не могу высказаться, попытки защиты сделать это в суде наткнулись на явное противодействие судьи именно с целью сохранения в тайне истинных значений расследования от присутствующих в зале журналистов, в том числе были прерваны утверждения о заведомо ложных показаниях потерпевших, признаков монтажа в видеозаписях, которые вы видели в усеченном наполовину содержании, о нарушениях законных прав обвиняемых, в силу которых и продолжается беззаконие в виде удерживания под стражей ребят», – написала Стукалова в своем Instagram.