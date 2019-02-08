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Футбол08 февраля 2019 11:16Источник: Le10sport.comАвтор: Липкин Антон

«ПСЖ» возобновил интерес к Канте

Французы постараются лето приобрести полузащитника сборной Франции.

«Пари Сен-Жермен» намерен предпринять еще одну попытку заполучить полузащитника «Челси» Нголо Канте, сообщает Le10sport.com.

27-летний француз только в минувшем ноябре подписал новый контракт с «синими» до 2023 года. Однако по информации источника, в последнее время у Канте испортились отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри. В связи с этим нельзя исключать, что полузащитник захочет сменить клуб по окончании сезона. На этом и рассчитывают сыграть в руководстве «ПСЖ».

Напомним, Канте выступает за «Челси» с лета 2016 года. За два с половиной сезона он провел за команду 121 матч, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

После победного для Канте и сборной Франции чемпионата мира в России «ПСЖ» хотел приобрести Канте, но не смог договориться с «Челси».

Добавим, что в январе парижане приобрели в центр полузащиты аргентинца Леандро Паредеса из «Зенита».

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