Дейвидас Шемберас: Чеферин отстаивает интересы не только грандов, но и маленьких стран - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 11:32Источник: «Спорт уик-энд»Автор: Липкин Антон

Дейвидас Шемберас: Чеферин отстаивает интересы не только грандов, но и маленьких стран

Словенец переизбран президентом УЕФА на следующие четыре года.

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас, занимающий ныне пост директора по спортивным операциям «Жальгириса», прокомментировал переизбрание словенца Александера Чеферина на пост президента УЕФА.

«Мы видим, как в организации турниров все больше внимания уделяется суперклубам, – сказал Шемберас в интервью «Спорт уик-энду». – А Чеферин на посту президента УЕФА отстаивает интересы не только грандов, но и маленьких команд, маленьких стран, которые не настолько сильны в финансовом вопросе и не имеют значительного влияния на футбольные вопросы».

Напомним, накануне 51-летний словенец на безальтернативной основе был переизбран президентом УЕФА до 2023 года. Он возглавляет организацию с сентября 2016 года, а до этого был президентом Футбольной ассоциации Словении.

#уефа#чеферин александер#шемберас дейвидас
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