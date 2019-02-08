Адвокат отказался возглавить «Фейеноорд»

Футбол 08 февраля 2019 11:53 Источник: De Telegraaf Автор: Липкин Антон

Клубу придется искать другого кандидата на замену ван Бронкхорсту.

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат не будет со следующего сезона тренировать «Фейеноорд», сообщает De Telegraaf.

71-летний голландец провел переговоры с клубом из Роттердама, после чего принял решение не продолжать их.

«У нас была предварительная встреча, – сказал Адвокат. – Не буду вдаваться в детали, но она ни к чему не привела. И я решил не продолжать переговоры.

«Фейеноорд» – большой клуб. Для меня была бы честь работать там. Но вокруг моего возможного назначения возник негативный фон, поэтому я все для себя решил. Такая атмосфера не нужна ни «Фейеноорду», ни мне».

Напомним, в январе стало известно, что по окончании сезона нынешний главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст покинет клуб. В 2017 году под его руководством команда стала чемпионом Голландии впервые за 18 лет.