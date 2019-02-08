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Футбол08 февраля 2019 11:53Источник: De TelegraafАвтор: Липкин Антон

Адвокат отказался возглавить «Фейеноорд»

Клубу придется искать другого кандидата на замену ван Бронкхорсту.

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат не будет со следующего сезона тренировать «Фейеноорд», сообщает De Telegraaf.

71-летний голландец провел переговоры с клубом из Роттердама, после чего принял решение не продолжать их.

«У нас была предварительная встреча, – сказал Адвокат. – Не буду вдаваться в детали, но она ни к чему не привела. И я решил не продолжать переговоры.

«Фейеноорд» – большой клуб. Для меня была бы честь работать там. Но вокруг моего возможного назначения возник негативный фон, поэтому я все для себя решил. Такая атмосфера не нужна ни «Фейеноорду», ни мне».

Напомним, в январе стало известно, что по окончании сезона нынешний главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст покинет клуб. В 2017 году под его руководством команда стала чемпионом Голландии впервые за 18 лет.

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