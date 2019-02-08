«Краснодар» увеличил вместимость домашней арены

Теперь стадиона в Краснодаре будет вмещать 35059 болельщиков.
Во время зимнего перерыва чемпионата России на стадионе «Краснодар» произошла реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вместимость трибун была увеличена на 709 мест. Уплотнение зоны СМИ позволило установить дополнительные кресла для болельщиков в центральных секторах.
Первый матч «Краснодара» после перерыва на новой арене пройдет 14 февраля против «Байера» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Вместимость стадиона ФК «Краснодар» превысила 35 тысяч! 💪🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 февраля 2019 г.
Во время зимнего перерыва проведена реконструкция трибун: уплотнение зоны СМИ позволило установить дополнительные кресла для болельщиков в центральных секторах. Таким образом, на стадионе теперь 35 059 мест! pic.twitter.com/svo3h5F9nK