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Футбол08 февраля 2019 14:06Источник: ФК «Краснодар»Автор: Сметанникова Дарья

«Краснодар» увеличил вместимость домашней арены

Теперь стадиона в Краснодаре будет вмещать 35059 болельщиков.

Во время зимнего перерыва чемпионата России на стадионе «Краснодар» произошла реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместимость трибун была увеличена на 709 мест. Уплотнение зоны СМИ позволило установить дополнительные кресла для болельщиков в центральных секторах.

Первый матч «Краснодара» после перерыва на новой арене пройдет 14 февраля против «Байера» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

#фк краснодар#Футбол-Россия#рпл
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