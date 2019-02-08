«Краснодар» увеличил вместимость домашней арены

Футбол 08 февраля 2019 14:06 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Сметанникова Дарья

Теперь стадиона в Краснодаре будет вмещать 35059 болельщиков.

Во время зимнего перерыва чемпионата России на стадионе «Краснодар» произошла реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместимость трибун была увеличена на 709 мест. Уплотнение зоны СМИ позволило установить дополнительные кресла для болельщиков в центральных секторах.

Первый матч «Краснодара» после перерыва на новой арене пройдет 14 февраля против «Байера» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.