ФИФА может наказать «Кардифф» за отказ платить «Нанту» за трансфер Салы - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 14:39Источник: The TimesАвтор: Сметанникова Дарья

ФИФА может наказать «Кардифф» за отказ платить «Нанту» за трансфер Салы

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории английской команды.

Вечером 21 января форвард попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия. Накануне тело Салы было найдено на дне Ла-Манша.

«Кардифф Сити» может попасть под санкции ФИФА, если в течение 10 дней не выплатит «Нанту» первый взнос из общей суммы в 15 млн фунтов стерлингов за трансфер погибшего Салы. Об этом сообщает The Times.

В случае отказа от выплаты ФИФА может также запретить «Кардиффу» регистрировать новых игроков.

Ранее валлийский клуб заявлял, что не станет выплачивать «Нанту» деньги, пока не получат данных расследования дела об исчезновении аргентинского футболиста.

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