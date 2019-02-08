«Реал» интересуется Кьезой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол08 февраля 2019 14:55Источник: Football ItaliaАвтор: Липкин Антон

«Реал» интересуется Кьезой

21-летний итальянец забил десять голов в нынешнем сезоне.

«Реал» вошел в число клубов, которые следят за развитием полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезы, сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось о том, что на 21-летнего итальянца претендуют «Наполи», «Интер», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». По информации Calciomercato, теперь в число таких клубов вошел и «Реал».

Отмечается, что возможному покупателю Кьезы придется заплатить «Фиорентине» компенсацию в размере 60 миллионов евро.

Кьеза дебютировал в основном составе «фиалок» в августе 2016 года. За два с половиной года он провел 96 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 18 голевых передач. В нынешнем сезоне у Кьезы десять голов в 24 матчах чемпионата и Кубка Италии.

23 марта 2018 года полузащитник впервые сыграл за сборную Италии. На данный момент у него 11 матчей за «скуадру адзурру».

#серия а#фк фиорентина#кьеза федерико#испанская примера#фк реал мадрид#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта