«Реал» интересуется Кьезой

Футбол 08 февраля 2019 14:55 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

21-летний итальянец забил десять голов в нынешнем сезоне.

«Реал» вошел в число клубов, которые следят за развитием полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезы, сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось о том, что на 21-летнего итальянца претендуют «Наполи», «Интер», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». По информации Calciomercato, теперь в число таких клубов вошел и «Реал».

Отмечается, что возможному покупателю Кьезы придется заплатить «Фиорентине» компенсацию в размере 60 миллионов евро.

Кьеза дебютировал в основном составе «фиалок» в августе 2016 года. За два с половиной года он провел 96 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 18 голевых передач. В нынешнем сезоне у Кьезы десять голов в 24 матчах чемпионата и Кубка Италии.

23 марта 2018 года полузащитник впервые сыграл за сборную Италии. На данный момент у него 11 матчей за «скуадру адзурру».