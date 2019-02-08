Ярослав Ракицкий: Меня убрали из списка игроков сборной? Есть главный тренер, ему решать

Украинец стал игроком «Зенита».
Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о том, как относится к критике за то, что не поет гимн Украины.
– Уже привык, – сказал 29-летний украинец в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Бывает, люди обзывают за это, недоверие какое-то выражают. Самое главное – показывать результат на поле. Делать все, чтобы команда выиграла. У меня есть одно правило: вышел на поле, отдайся полностью. Поэтому всегда серьезно настраиваюсь на игру. Кого-то это не устраивает? Это уже не футбольная критика, а непонятно какая.
– Что по этому поводу говорит Шевченко?
– Никогда в жизни он мне по этому поводу ни слова не сказал. Только футбол и футбольные темы.
– Говорят, в ФФУ вас убрали из списков игроков национальной сборной.
– Есть главный тренер, ему решать.
Напомним, 28 января Ракицкий перешел в «Зенит» после десяти лет, проведенных в «Шахтере». После трансфера на официальном сайте Федерации футбола Украины Ракицкого убрали из списка игроков национальной команды.