Желудков – о возможном обращении Кокорина в ЕСПЧ: Сколько можно держать ребят в СИЗО? - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 15:35Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Сметанникова Дарья

Желудков – о возможном обращении Кокорина в ЕСПЧ: Сколько можно держать ребят в СИЗО?

Адвокат Андрей Ромашов сообщил о намерении обратиться в европейский суд по правам человека по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал намерение адвоката обратиться в ЕСПЧ.

«А что еще остается делать? Сколько можно держать ребят в СИЗО? Они наверняка уже все осознали. Но сейчас трудно сказать, сможет ли это обращение в европейский суд по правам человека как-то ускорить дело.

Расследование идет уже очень долго. Теперь Мамаев и Кокорин будут сидеть еще два месяца. Уже давно надо принимать какое-то решение по этому делу», - цитирует Желудкова «Евро-футбол».

Ранее стало известно, что форвард «Зенита» и хавбек «Краснодара» будут находиться за решеткой до 8 апреля.

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