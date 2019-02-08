Борис Копейкин: Может быть, слова Жамалетдинова это зависть, раз Чалов играет, а он нет - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 15:39Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Сметанникова Дарья

Борис Копейкин: Может быть, слова Жамалетдинова это зависть, раз Чалов играет, а он нет

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов в интервью польскому изданию рассказал о плохом отношении к нему со стороны экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.

Ветеран ЦСКА Борис Копейкин прокомментировал слова Жамалетдинова о том, что Слуцкий не любил его, как человека.

«Как говорится, любимчиков у тренеров нет. Все игроки хороши. Поэтому я не верю, что такое могло быть.

Я не знаю, почему Тимур так сказал. Может быть, это зависть, раз Чалов играет, а он нет. Мне кажется, Чалов просто побыстрее повзрослел, стал мощнее. В этом и причина, что тренер предпочел именно его. Жамалетдинов просто ищет причины, почему так получилось. Вот и все.

Когда Жамалетдинов подрастет, он сам поймет. Он думает, ему в «Лехе» будет легче? Там тоже надо себя проявлять и завоевывать место в основе», - цитирует Копейкина «Евро-футбол».

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