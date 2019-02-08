Мехди Бенатия: Поехал в Катар, а не «Манчестер Юнайтед», чтобы мои дети росли в мусульманском окружении - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 15:41Источник: ФК «Аль-Духайль»Автор: Липкин Антон

Мехди Бенатия: Поехал в Катар, а не «Манчестер Юнайтед», чтобы мои дети росли в мусульманском окружении

Марокканец стал игроком «Аль-Духайль».

Капитан сборной Марокко Мехди Бенатия объяснил, почему в январе перешел в катарский «Аль-Духайль», хотя у него было предложение от «Манчестер Юнайтед».

«После переезда в Доху меня раскритиковали эксперты в Марокко, – приводит слова 31-летнего игрока обороны официальный сайт клуба. – Но я хочу, чтобы все уважали мое решение, потому что это лучший вариант для меня и моей семьи. Я хочу, чтобы мои дети росли в мусульманском окружении.

Я мог отправиться в ОАЭ или Саудовскую Аравию, но выбрал «Аль-Духайль». Много игроков сборной Марокко выступают здесь. Тренер национальной команды Эрве Ренар хорошо меня знает. И если он посчитает, что я недостоин быть в сборной, я приму его решение».

Напомним, июля 2016 года Бенатия играл за «Ювентус». До этого он выступал за «Марсель», «Тур», «Лорьян», «Клермон», «Удинезе», «Рому» и «Баварию».

За сборную Марокко он провел 58 матчей и забил два гола.

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