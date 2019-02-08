Бразильская конфедерация футбола выразила поддержку семьям, погибшим в пожаре на базе «Фламенго» - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 15:51Источник: Федерация футбола БразилииАвтор: Сметанникова Дарья

Бразильская конфедерация футбола выразила поддержку семьям, погибшим в пожаре на базе «Фламенго»

В результате пожара на тренировочной базе «Фламенго» в Рио-де-Жанейро погибли 10 человек в возрасте от 14 до 17 лет.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) выразила поддержку семьям погибших и пострадавших от пожара.

«В CBF испытали ужас, узнав первую информацию о трагедии на базе «Фламенго». Наши мысли и молитвы с семьями, которых затронула эта трагедия», - говорится в сообщении.

Кроме того, соболезнования в связи с трагедией на своих страницах в соцсетях выразили ряд бразильских футбольных клубов, таких как «Флуминенсе», «Коринтианс», «Шапекоэнсе», «Ботафого», «Интернасьонал», «Гояс», «Васко да Гама» и другие.

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