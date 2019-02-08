Семья Салы: Мы увидели, как весь мир объединился. Теперь мы можем попрощаться со своим сыном - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 15:59Источник: BBCАвтор: Сметанникова Дарья

Семья Салы: Мы увидели, как весь мир объединился. Теперь мы можем попрощаться со своим сыном

21 января самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой и пилотом Дэвидом Ибботсоном пропал с радаров после вылета из Франции в Уэльс.

Сегодня стало известно, что тело Салы было найдено на дне Ла-Манша спустя две недели после пропажи.

Семья погибшего футболиста выступила с заявлением, в котором поблагодарила всех за поиски своего сына и брата.

«Мы хотели бы поблагодарить всех за сопереживание и поддержку в самый трудный и болезненный момент в нашей жизни. Мы увидели, как весь мир объединился, чтобы помочь нам с поисками, и это неоценимая помощь. Спасибо всем вам, теперь мы можем попрощаться со своим сыном и братом.

Также наши мысли сейчас с Дэвидом Ибботсоном и его семьей. Надеемся, власти сделают всё возможное, чтобы найти его», - цитирует заявлении семьи BBC.

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