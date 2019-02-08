«Ливерпуль» получил рекордную прибыль по итогам прошлого сезона

Футбол 08 февраля 2019 16:33 Источник: Sky Sports Автор: Сметанникова Дарья

«Ливерпуль» предоставил финансовые отчеты по итогам сезона-2017/18.

Как сообщает Sky Sports, «Ливерпуль» в прошлом сезоне получил прибыль в размере 162 млн долларов. Всего английский клуб заработал 589 млн долларов. Эта сумма является клубным рекордом. Предыдущий наивысший заработок по итогам сезона был на 116 млн евро меньше.

«Ливерпуль» заработал 285 млн на телетрансляциях и СМИ, 199 млн за счет рекламы, 104 млн на прямых продажах, а также выиграл 93 млн призовых за выступления в Лиге чемпионов. Расходы клуба на трансферы составили 246 млн, доходы - 184 млн.

Напомним, что в сезоне-2017/18 «Ливерпуль» занял 4-е место в АПЛ и дошел до финала Лиги чемпионов.