Симеоне возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров топ-5 европейских лиг

Футбол 08 февраля 2019 16:39 Источник: L'Equipe Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом ведущих чемпионатов Европы. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, аргентинец получает 3,3 млн евро в месяц до вычета налогов. В скором времени Симеоне должен продлить контракт с «Атлетико» на улучшенных условиях.

Отмечается, что заметно меньше него получают наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (1,9 млн евро), тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (1,14 млн). Меньше всего из представителей рейтинга у Томаса Тухеля из «ПСЖ» (420 тыс).