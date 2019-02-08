Бывший главный тренер «Тулузы»: Головин – один из тех игроков, на которых нам нравится смотреть

Футбол 08 февраля 2019 16:53 Автор: Сметанникова Дарья

В двух последних матчах «Монако» Головин забил два мяча.

Экс-наставник «Тулузы» Паскаль Дюпра оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Сейчас мы снова видим парня, который провел отличный чемпионат мира. Я болею за него. Головин является быстрым, знает, когда нужно ускоряться, владеет превосходной техникой. Он - один из тех игроков, на которых нам нравится смотреть. У него есть особенности, присущие классным футболистам», - приводит слова Дюпра foot-sur7.fr.

В 20 матчах за «Монако» 22-летний Головин забил два мяча и сделал одну голевую передачу.