Такума Нисимура: Сейчас гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с игроками ЦСКА - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 17:15Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

Такума Нисимура: Сейчас гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с игроками ЦСКА

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура подвел итог товарищеского матча с «Согндалом» (3:0).

Японец стал автором одного из голов в товарищеском матче.

«Мы победили, и я рад этому. Но есть еще много моментов, которые необходимо улучшать, совершенствовать нашу игру.

Если посмотреть на результат, 3:0 – достойный счет. В целом мы действовали хорошо, но я не могу сказать, что в первом тайме наша команда выглядела очень здорово. Нам есть над чем работать.

Я сейчас гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с командой, как самому двигаться на поле. Отсюда и результативные действия. Буду продолжать в том же духе», - цитирует Нисимуру пресс-служба ЦСКА.

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