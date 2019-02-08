Такума Нисимура: Сейчас гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с игроками ЦСКА

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура подвел итог товарищеского матча с «Согндалом» (3:0).
Японец стал автором одного из голов в товарищеском матче.
«Мы победили, и я рад этому. Но есть еще много моментов, которые необходимо улучшать, совершенствовать нашу игру.
Если посмотреть на результат, 3:0 – достойный счет. В целом мы действовали хорошо, но я не могу сказать, что в первом тайме наша команда выглядела очень здорово. Нам есть над чем работать.
Я сейчас гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с командой, как самому двигаться на поле. Отсюда и результативные действия. Буду продолжать в том же духе», - цитирует Нисимуру пресс-служба ЦСКА.