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Футбол08 февраля 2019 17:39Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Защита Мамаева обжаловала постановление о продлении ареста

6 февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания Павла Мамаева и Александра Кокорина в СИЗО до 8 апреля.

Адвокат Мамаев Игорь Бушманов сообщил, что обжаловал решение суда.

«В постановлении суда и следствия отсутствует обоснование о невозможности альтернативной меры пресечения с учетом существенных изменений как следственной ситуации по делу, так и основания, которое ранее учитывалось судами при избрании и продлении меры пресечения»,- цитирует Бушманова РИА Новости.

Кроме того, защита футболиста просит отменить постановление Тверского суда, а также вынести частное постановление в адрес начальника ГСУ при ГУ МВД России по Москве о выявленных обстоятельствах нарушений закона в досудебном производстве.

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