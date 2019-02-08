Защита Мамаева обжаловала постановление о продлении ареста

6 февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания Павла Мамаева и Александра Кокорина в СИЗО до 8 апреля.
Адвокат Мамаев Игорь Бушманов сообщил, что обжаловал решение суда.
«В постановлении суда и следствия отсутствует обоснование о невозможности альтернативной меры пресечения с учетом существенных изменений как следственной ситуации по делу, так и основания, которое ранее учитывалось судами при избрании и продлении меры пресечения»,- цитирует Бушманова РИА Новости.
Кроме того, защита футболиста просит отменить постановление Тверского суда, а также вынести частное постановление в адрес начальника ГСУ при ГУ МВД России по Москве о выявленных обстоятельствах нарушений закона в досудебном производстве.