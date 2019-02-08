Абдулавов, Гасилин и Сальников стали игроками «Томи»

Футбол 08 февраля 2019 19:17 Источник: ФК «Томь» Автор: Сметанникова Дарья

«Томь» сообщила о подписании контрактов с тремя футболистами.

Состав «Томи» пополнили форвард Исламнур Абдулавов (ранее выступал за «Анжи», «Уфу», «Томь», «Ротор»), нападающий Алексей Гасилин (ранее выступал за «Зенит», вторую команду «Шальке», «Зенит-2», «Амкар», португальский «Академику де Визеу») и голкипер Иван Сальников – воспитанник томского футбола.

Футболист пополнили состав «Томи» в качестве свободных агентов. Контракт с 24-летним Абдулавовым рассчитан до мая 2019 года, с 22-летним Гасилиным и 19-летним Сальниковым - до мая 2020-го и мая 2021 года соответственно.

«Томь» после 24 туров ФНЛ занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Тамбова» на одно очко.