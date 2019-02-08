Сердар Азмун: Надеюсь, что добьемся лучшего результата с «Зенитом»

Футбол 08 февраля 2019 19:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

«Я очень рад присоединиться к санкт-петербургскому «Зениту». Я надеюсь, что покажу здесь отличную игру, и мы добьемся лучшего результата с моей новой командой. Спасибо за вашу поддержку, — написал Азмун в Instagram.

«Зенит» объявил о подписании контракта на 3,5 года с Азмуном.

24-летний Азмун выступает в России с 2013 года. За пять с половиной лет он провел в премьер-лиге 129 матчей, забил 33 гола и сделал 18 голевых передач.