Сердар Азмун: Надеюсь, что добьемся лучшего результата с «Зенитом» - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 19:36Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Сердар Азмун: Надеюсь, что добьемся лучшего результата с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

«Я очень рад присоединиться к санкт-петербургскому «Зениту». Я надеюсь, что покажу здесь отличную игру, и мы добьемся лучшего результата с моей новой командой. Спасибо за вашу поддержку, — написал Азмун в Instagram.

«Зенит» объявил о подписании контракта на 3,5 года с Азмуном.

24-летний Азмун выступает в России с 2013 года. За пять с половиной лет он провел в премьер-лиге 129 матчей, забил 33 гола и сделал 18 голевых передач.

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