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Футбол08 февраля 2019 19:45Источник: ФК «Монако»

Леонарду Жардим: Мы все хотим выбраться из зоны вылета

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим – о предстоящем матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье».

– Победа на «Тулузой» добавила нам уверенности в себе. Мы провели хорошую рабочую неделю, игроки сосредоточены на подготовке предстоящего матча. Я стараюсь быть максимально открытым с ними.

Сейчас начинается новая серия и мы думаем только о том, чтобы побеждать матч за матчем. У «Монпелье» вторая по показателям защита чемпионата. У них сильные игроки. Мы столкнемся с трудностями, но такова наша задача.

Несомненно, что турнирная ситуация озадачивает нас, мы не можем стереть прошлое. Именно поэтому ближайшие 15 матчей очень важны. Мы желаем набрать максимально возможное количество очков.

Не только игроки, но и весь тренерский штаб хочет вывести «Монако» из зоны вылета, – приводит слова Жардима официальный сайт «Монако».

Напомним, матч «Монпелье» – «Монако» состоится 10 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

#лига 1#фк монако#жардим леонарду
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