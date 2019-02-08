Леонарду Жардим: Сала был сильной личностью. Он жил футболом - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 20:04Источник: ФК «Монако»

Леонарду Жардим: Сала был сильной личностью. Он жил футболом

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим – об аргентинском нападающем Эмилиано Сале.

«Будучи тренером, я встречался с Эмилиано Салой. Это игрок, который жил футболом. Он был сильной личностью. Это сильный игрок, он боец.

Мне больше нечего сказать на этот счет. Я приношу свои соболезнования его семье», - приводит слова Жардима официальный сайт «Монако».

Напомним, 28-летний Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории английской команды.

Вечером 21 января форвард попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

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