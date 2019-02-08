Маурицио Сарри: Буду рад, если Азар решит остаться в «Челси» - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 20:08Источник: Goal.comАвтор: Сметанникова Дарья

Маурицио Сарри: Буду рад, если Азар решит остаться в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри оценил шансы Эдена Азара уйти в другой клуб.

«Я разговариваю с Эденом каждый день, но наши беседы касаются его позиции на поле, а не трансферов. Буду очень рад, если Азар решит остаться в «Челси», потому что он лучший в Европе. Но это его дело. Хочу, чтобы он был счастлив. Ему предстоит сделать выбор», - цитирует Сарри Goal.

Ранее сообщалось, что 28-летний бельгиец договорился о переходе в «Реал» по окончании нынешнего сезона.

Добавим, что Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в июле 2013 года за 35 миллионов евро. С тех пор бельгийский вингер провел 331 встречу в футболке лондонского клуба во всех турнирах и записал на свой счет 104 гола и 85 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.

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