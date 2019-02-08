Джано Ананидзе: У «Спартака» было предложение из «Арсенала», но мне о нем не сказали

Футбол 08 февраля 2019 20:14 Источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов.

– Интерес ко мне из других стран был часто. Недавно узнал, что приходило предложение из лондонского «Арсенала», но мне о нем даже не сказали.

А вот из тех запросов, что точно известны, выделю «Валенсию». У них тогда топовая команда была, с Сильвой, другими звездами. Но в «Спартаке» решили, чтобы я не уходил. Да и сам в 18-19 понимал, что не хочу уходить. И дело не в деньгах.

Если кто-то думает, что я в «Спартаке» из-за контракта, то это неправда. Главное – играть. Вообще готов был потерять очень серьезные средства, чтобы попасть в «Витесс», куда звал Слуцкий. Но как только не получилось, решил, что выберу «Крылья» Божовича, несмотря на интерес из других клубов. Спасибо «Спартаку», что пошел навстречу, – приводит слова Ананидзе «Чемпионат.com».