Маурисио Почеттино: Горжусь игроками «Тоттенхэма», они добиваются фантастических результатов

Футбол 08 февраля 2019 20:34 Источник: ФК «Тоттенхэм» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сообщил, что гордится своими футболистами.

«Я горжусь игроками, они добиваются фантастических результатов, учитывая все обстоятельства. Это просто невероятно.

Футбол — командная игра, ребята действуют фантастически. Они демонстрируют характер, играют в футбол высокого уровня, находятся рядом с вершиной турнирной таблицы.

Надеемся, что продолжим в том же стиле. Будем стараться извлечь максимальный результат и биться за самые высокие места. Главное — идти шаг за шагом», - цитирует Почеттино пресс-служба «шпор».

«Тоттенхэм» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на пять очков.