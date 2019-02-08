Маурисио Почеттино: Горжусь игроками «Тоттенхэма», они добиваются фантастических результатов - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 20:34Источник: ФК «Тоттенхэм»Автор: Сметанникова Дарья

Маурисио Почеттино: Горжусь игроками «Тоттенхэма», они добиваются фантастических результатов

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сообщил, что гордится своими футболистами.

«Я горжусь игроками, они добиваются фантастических результатов, учитывая все обстоятельства. Это просто невероятно.

Футбол — командная игра, ребята действуют фантастически. Они демонстрируют характер, играют в футбол высокого уровня, находятся рядом с вершиной турнирной таблицы.

Надеемся, что продолжим в том же стиле. Будем стараться извлечь максимальный результат и биться за самые высокие места. Главное — идти шаг за шагом», - цитирует Почеттино пресс-служба «шпор».

«Тоттенхэм» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на пять очков.

#почеттино маурисио#фк тоттенхэм#апл
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