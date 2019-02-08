Сергей Семак: Все, кто сегодня играл со «Сарпсборгом», имеют шансы выйти в стартовом составе в Стамбуле

Футбол 08 февраля 2019 20:43 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» благодаря голам Эльмира Набиуллина и Эмилиано Ригони обыграл норвежский «Сарпсборг» (2:1) на сборе в Испании.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча, а также рассказал о подготовке к игре 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», который пройдет 12 февраля в Стамбуле.

«Не думаю, что у нас на сегодняшний момент есть стартовый и не стартовый составы — этот матч и был нам необходим для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии и форме находятся игроки. Практически все, кто был сегодня заявлен, имеют шансы. У кого-то их больше, у кого-то меньше на то, чтобы выйти в стартовом составе . Вчера у нас была непростая тренировка, и сегодняшний матч расценивается как тренировочный. Второй тайм мне понравился больше по качеству игры, и моменты хорошие создавали, и в целом игра во втором тайме смотрелась лучше, чем в первом.

Нужно смотреть, правильно оценивать ситуацию. И мы понимаем, у кого лучше развиты качества для выхода из обороны в атаку, кому-то это дается сложнее. Мы стараемся и работаем над тем, чтобы у нас были разные варианты выхода из обороны. И сегодня мы пытались выходить — иногда получалось лучше, иногда — нет, но в этом нет ничего страшного. Мы теряем мячи, но надо стараться играть, надо стараться больше выходить, надо больше играть, и, я думаю, надежности будет больше.

Любому игроку очень сложно влиться в команду за неделю — это одна из наших проблем: новички приехали практически перед официальными матчами, и времени на то, чтобы потренироваться и наиграть какие-то связи с ними, нет. Но главное, что эти футболисты у нас есть, и мы через матчи Лиги Европы будем наигрывать тот состав, который станет оптимальным на момент начала чемпионата», - цитирует Семака пресс-служба клуба.