Эмилиано Ригони: Рад, что смог оправдать доверие Семака и забить (видео)

Футбол 08 февраля 2019 20:46 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» на сборе в Испании обыграл в товарищеском матче «Сарпсборг» (2:1).

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони подвел итог матча. Футболист стал автором второго гола в ворота норвежской команды.

«Очень рад, что сумел отличиться, поскольку эту комбинацию мы много раз отрабатывали на тренировках. Рад, что смог оправдать доверие тренера и забить.

Сегодня что-то получилось, что-то — нет. Эти матчи проводятся для того, чтобы поработать над ошибками и чтобы тренер указал нам на то, что мы сделали хорошо, а что — плохо.

Пока что мы делаем то, что требует от нас главный тренер. Конечно, нам нужно улучшать эту тактику. Пусть, это немного рискованно, но мы будем продолжать слушаться тренера», - цитирует Ригони пресс-служба «Зенита».