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Футбол08 февраля 2019 21:26Источник: ФК «Нант»Автор: Сметанникова Дарья

«Нант» выпустил трогательное видео в память о Сале

Аргентинский нападающий погиб в возрасте 28 лет при крушении самолета.

«Нант» в своем твиттере представил видео, которое посвященному погибшему Эмилиано Сале.

В ролике представлены игровые моменты с участием Салы и его празднования голов.

21 января самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой и пилотом Дэвидом Ибботсоном пропал с радаров после вылета из Франции в Уэльс. Сегодня стало известно, что тело Салы было найдено на дне Ла-Манша спустя две недели после пропажи.

#фк нант#сала эмилиано#лига 1
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