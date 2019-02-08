«Нант» выпустил трогательное видео в память о Сале

Аргентинский нападающий погиб в возрасте 28 лет при крушении самолета.
«Нант» в своем твиттере представил видео, которое посвященному погибшему Эмилиано Сале.
В ролике представлены игровые моменты с участием Салы и его празднования голов.
💛#RIPSala pic.twitter.com/xj078AvVms— FC Nantes (@FCNantes) 8 февраля 2019 г.
21 января самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой и пилотом Дэвидом Ибботсоном пропал с радаров после вылета из Франции в Уэльс. Сегодня стало известно, что тело Салы было найдено на дне Ла-Манша спустя две недели после пропажи.