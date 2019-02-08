«Нант» выпустил трогательное видео в память о Сале

Футбол 08 февраля 2019 21:26 Источник: ФК «Нант» Автор: Сметанникова Дарья

Аргентинский нападающий погиб в возрасте 28 лет при крушении самолета.

«Нант» в своем твиттере представил видео, которое посвященному погибшему Эмилиано Сале.

В ролике представлены игровые моменты с участием Салы и его празднования голов.

21 января самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой и пилотом Дэвидом Ибботсоном пропал с радаров после вылета из Франции в Уэльс. Сегодня стало известно, что тело Салы было найдено на дне Ла-Манша спустя две недели после пропажи.